Geen schade aan bekend kunstwerk van Panamarenko dat door vriesweer in meer was gezonken

‘De Wuivende Krabben’ is een technisch waterballet met heel veel poëzie. Aan de basis ligt een herinnering aan een reis naar het grensgebied tussen Zambia en Zimbabwe, waar Panamarenko in 1975 de Victoriawatervallen aanschouwde. Het geheel uit 2011 bestaat uit drie drijvende eilanden die samen 1395 kg wegen. Ze zijn vervaardigd van smalle banden hoogwaardig spiegelinox. Zes kleurrijke rode krabben, gemaakt van roestvrij staal, wuiven met hun geopende grijpscharen vanop de eilanden in de wind. De krabben zijn afgewerkt met diverse verflagen in blauw, goud en rood.