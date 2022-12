Geen schaatsplezier op Assebroekse Meersen en Zwinpolders: “Verboden te betreden, want het ijs is te dun”

De ondergelopen weide in de Assebroekse Meersen is bij vriesweer altijd één van de eerste plaatsen waar schaatsers hopen terecht te kunnen. Maar omdat het ijs niet dik genoeg is, is het momenteel verboden. “Er wordt ook geen verandering meer verwacht”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Bij Natuur & Bos waarschuwen ze dat de richtlijnen moeten gerespecteerd worden. Want het ijs zonder toestemming betreden, is levensgevaarlijk.