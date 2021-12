Gedaan met bouwen of verbouwen op zaterdag in toeristische zone Knokke-Heist: “Willen ons imago van kwalitatieve kustgemeente kracht bijzetten”

Beernem/Damme Verschil­len­de straten afgesloten door zware regenval in Beernem en Damme, water bedreigt ook huizen: “De laatste jaren nooit zoveel neerslag gezien”

De aanhoudende regen veroorzaakte vrijdagavond en -nacht heel wat wateroverlast in de regio rond Beernem en Damme. Verschillende straten werden afgesloten. Zaterdagochtend is het water nog steeds niet weggetrokken. “Er is enorm veel regen gevallen. Dit hebben we de voorbije jaren nog niet meegemaakt", zegt Beernems burgemeester Jos Sypré (CD&V).

