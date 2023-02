Gaslekkage in Cadzand, appartementen en horeca uit voorzorg ontruimd

Er is gas gemeten in het riool, in het deel van de straat dat vanwege werkzaamheden is opengebroken. De politie heeft de omgeving afgezet. Een adviseur gevaarlijke stoffen is onderweg, evenals een monteur van Stedin. Er is een meetploeg en een extra eenheid van de brandweer opgeroepen. Die gaat assisteren bij de ontruiming, vanwege de grootte van het appartementengebouw. Het gaat met name om de hotels/appartementen De Blanke Top en het Badhuis. De brandweer is verder bezig om de precieze locatie van het lek te vinden.