Franstalige heethoofden keren zich tegen politie na vechtpartij in uitgaansbuurt Knokke

De politie is al de hele zomer zichtbaar aanwezig in de uitgaansbuurt van Knokke en dat was ook zondagavond niet anders. Omstreeks 23.30 uur merkten de patrouilles een vechtpartij op tussen Franstalige jongeren uit Brussel en Wallonië. “Onze diensten kwamen tussenbeide, waarna de jongeren zich tegen de politie keerden", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Om geen enkel risico te nemen, werd bijstand gevraagd van omliggende politiezones. “De situatie was uiteindelijk snel onder controle. Er werden verschillende jongeren bestuurlijk aangehouden”, aldus Van Eenooghe.

Kort op de bal

Burgemeester Piet De Groote (GBL) benadrukt dat de politie al de hele zomer kort op de bal speelt. “We merken wel dat er héél veel jongeren in Knokke aanwezig zijn”, zegt De Groote. “Het is logisch dat zij een uitlaatklep zoeken. Kijk naar de beelden van de festivals afgelopen weekend. Maar overlast tolereren we absoluut niet.” Dat laatste is duidelijk te zien aan het aantal GAS-boetes. In juli alleen al werden er 300 uitgeschreven, dat is méér dan tijdens de volledige vorige zomer samen. “Wie vandalisme pleegt, krijgt ook de rekening gepresenteerd. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de vernielde boompjes", aldus De Groote.