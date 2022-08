Frankrijk wint Internationaal Vuurwerkfestival Knokke-Heist, dat 140.000 bezoekers lokte

Knokke-Heist Iconisch café voor de échte Knok­ke-Heistenaar sluit eind deze maand de deuren. Al had uitbater het liever anders gezien: “Er zullen zeker tranen vloeien, ja”

Op 31 augustus zal het hart van menig Knokke-Heistenaar bloeden. Het Snookersalon - in de volksmond bekend als de Snooker - sluit dan na ruim 36 jaar de deuren. De eigenaar wil een nieuwbouw plaatsen, waardoor het iconisch café in de Lippenslaan verdwijnt. “Dit is misschien wel het laatste café voor de échte Knokke-Heistenaar", zegt uitbater Manu Wasnaire. Al is er een sprankeltje hoop dat de Snooker alsnog wat langer kan openblijven.

