Fietsster (62) gewond door ongeval op de Markt in Groede

Hier vind je de mooiste picknick­plaats van elke kustgemeen­te: “Genieten met zicht op duinen, jachten en het zeebos”

Op picknickavontuur is altijd een leuke uitstap met vrienden, het gezin of de hele familie. Langs het fietsnetwerk De Kust van Westtoer vind je verrassende plekjes waar de stoelen en tafel al klaar staan. Het enige wat je nog moet doen is aanschuiven en genieten. Een eigen gevulde mand meebrengen kan of je bestelt er ééntje onderweg. We selecteren voor elke kustgemeente de ultieme hotspot met een paar hapklare suggesties. Geniet ervan!