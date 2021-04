Feestende tieners troepen opnieuw samen op strand van Knokke: “Als ouders zich niets van hun kinderen aantrekken, staan wij voor een stukje alleen”

Het is een jaarlijks wederkerend fenomeen in Knokke: jongeren uit het binnenland - vaak amper 14 à 16 jaar oud - trekken tijdens de paasvakantie naar het appartement of de villa van hun ouders aan de kust en feesten erop los. Ook tijdens de huidige coronacrisis duiken tieners op in de kustgemeente. De voorbije dagen bouwden zij ‘s avonds bij mooi weer steevast een feestje op het strand en de Zeedijk. De nodige afstandsregels werden daarbij meer dan eens niet gerespecteerd. De strandbaruitbaters zien de taferelen met lede ogen aan.

Kat- en muisspel

De politie Damme/Knokke-Heist probeert alles in goede banen te leiden. In de eerste plaats door te sensibiliseren, maar bij herhaaldelijke of te frappante inbreuken ook door te verbaliseren. Sinds 1 april schreef de zone al meer dan 250 processen-verbaal uit, voornamelijk voor het overtreden van de nachtklok en zogenaamde lockdownfeestjes. Ook vrijdagavond werden opnieuw enkele pv’s uitgeschreven. “De intensiteit was iets minder dan de voorbije dagen, maar toch waren weer een paar honderd jongeren aanwezig", zegt korpschef Steve Desmet. “Het gaat steeds om dezelfde groepen die tussen 19 uur en middernacht afspreken om samen te komen. Wij proberen alles ordentelijk op te lossen. De jongeren zorgen vooral voor geluidsoverlast en hier en daar wat beschadigingen. Soms stellen we ook openbare dronkenschap vast. Geweld blijft gelukkig uit. Al beginnen sommigen er wat een kat- en muisspel van te maken.”

Ouders

Voor de politie is het voortdurend afwegen welke werkwijze ze toepassen op de jongeren. “We zijn niet van plan om manu militari in te grijpen”, zegt de korpschef. “Het komt erop aan om de jongeren op één plaats samen te houden en zo alles beheersbaar te houden. Dat lukt ons momenteel goed. De meesten gaan voor middernacht terug naar hun appartement. Een minderheid blijft tot 1 uur rondhangen. Zij worden in dat geval uiteraard meteen beboet.” De korpschef sluit wel opnieuw af met een boodschap voor de ouders van de jongeren. “Als zij zich niets blijven aantrekken van hun kinderen, dan staan wij voor een stukje alleen", is hij duidelijk.