Familie reageert teleurgesteld op straf voor trucker die Frank (56) doodreed: “Hij was goed zichtbaar. Er was zeker sprake van roekeloos rijgedrag”

Brugge Lekker in je vel in februari? Gezond­heids­coach en Big Brotherwin­na­res Heidi deelt haar tips: “Gun jezelf af en toe een ‘guilty pleasure’”

Februari is traditiegetrouw ‘detox’-maand bij uitstek. Een maand zonder alcohol voor velen, of hét moment om toch van die goede voornemens werk te maken. Niet toevallig krijgt gezondheidscoach Heidi Zutterman (45) uit Brugge nu de meeste geïnteresseerden over de vloer. Ze leert ons hoe we lichaam en geest kunnen boosten. “Ga je ‘s avonds niet meer bewegen of werken? Probeer dan deze voedingsstof te vermijden.”

4 februari