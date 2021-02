Familie neemt afscheid van Leopold Lippens en houdt halt bij stadhuis, waar Last Post weerklinkt

Sint-Michiels/Knokke Dertiger riskeert jaar cel voor aanranding van collega in grootwaren­huis: “Hij kan niet altijd de grens trekken”

22 februari Een 37-jarige man uit Knokke riskeert een voorwaardelijke celstraf van één jaar voor de aanranding van een vrouwelijke collega in een grootwarenhuis in Sint-Michiels. Volgens M.B. had hij nooit de bedoeling om het toen 20-jarige slachtoffer tot iets te dwingen.