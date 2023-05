Expo met wereldberoemde kunst uitgebeeld door kinderfiguurtjes komt naar Knokke-Heist

Kust maakt zich op voor eerste Waalse lentevakan­tie: “Alle hens aan dek om personeel te vinden”

De maand mei belooft voor de kust drukker dan ooit te worden. In Franstalig België gaat dit weekend de allereerste lentevakantie van start en nu al zijn er de helft meer hotelkamers geboekt dan vorig jaar. Is de horeca er klaar voor of bezorgt de zoektocht naar extra personeel toch vooral kopzorgen?