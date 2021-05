Exact 50 jaar geleden werd Knokke opgeschrikt door brutale moord in Zwin: “Gangster wou enkele papieren pakken. Seconden later schoot hij genadeloos vier agenten neer”

Oostende/Brugge/Antwerpen/Oudenburg/Knokke Tot 4 jaar cel voor dievenben­de die half jaar lang plunder­tocht hield in nieuwbouw­wo­nin­gen: “Voor meer dan 300.000 euro boilers en ander materiaal gestolen”

26 april Een Roemeense dievenbende heeft celstraffen tot vier jaar gekregen voor diefstallen op elf werven in onder meer Brugge en Oostende. In amper een half jaar tijd graaiden de beklaagden volgens het parket meer dan 150 boilers en ander duur materiaal mee, goed voor in totaal 305.000 euro.