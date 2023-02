Even voorstellen: de 17 wielerprofs van Zeeland

Gemeentebe­stuur Knok­ke-Heist brengt ingetogen hulde aan wijlen burgemees­ter Lippens

Het was zondag precies twee jaar geleden dat wijlen burgemeester Graaf Leopold Lippens overleed. Een deel van het schepencollege van Knokke-Heist bracht, in aanwezigheid van zoon Valery Lippens, hulde met een bloemenkrans in het burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.