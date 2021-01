“Er zijn zeker 30 vrouwen die me hun kredietkaart geven”: meesteroplichter Piet Van Haut (52) laat zich in rechtszaal weer van beste kant zien, maar parket vraagt zélf vrijspraak

Meesterop­lich­ter voor rechter voor misbruik van krediet­kaart van vriendin: man zou zonder toestem­ming 56.000 euro afgehaald hebben

1 oktober Meesteroplichter Piet Van Haut (51) is een eerste keer voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen in een zaak rond misbruik van vertrouwen. De man zou zonder medeweten van een vriendin 56.000 euro afgehaald hebben met haar kredietkaart.