Enorme ravage na botsing tussen twee wagens: "Eén bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer”

Opvallende wending in schooldos­sier Knok­ke-Heist: gemeente­lijk onderwijs blijft behouden

De extra gemeenteraad van maandagavond in Knokke-Heist - waar opnieuw gestemd zou worden over de overname van het gemeentelijk onderwijs door GO! - gaat niet door. Het schepencollege besliste namelijk om het gemeentelijk onderwijs te behouden. En dat is opvallend, want er is al maandenlang protest en onrust rond het dossier.