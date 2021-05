Eline De Munck verkoopt nu ook brillen in Knokke: “Hier wil je zien én gezien worden”

“Knokke is één van dé vakantieplekken in eigen land. Bij dat zomers gevoel hoort een mooie zonnebril. Eigenlijk is het een match made in heaven.” Eline De Munck is duidelijk enthousiast over de opening van haar ‘Sea’sonal Store in de Kustlaan. Zaterdag ging de winkel officieel open en dat lokte meteen heel wat geïnteresseerden. Ook De Munck zelf was van de partij. Wat vaststaat: de winkel valt op.

‘Knokke Le Zoute’-montuur

Odette Lunettes werd eind mei 2015 opgestart door Eline De Munck en zakenpartner Bob Geraets. Ondertussen zijn er al een 125-tal verschillende monturen in meer dan 700 variaties uitgebracht en zijn er al meer dan 400 verdelers in 16 landen. Het bedrijf groeide ondertussen verder naar 14 vaste werknemers en tal van freelancers. Naast de nieuwe ‘Sea’sonal Store in Knokke, blijven ook de DNA Store in Gent en de Antwerpse Odette Lunettes Flagship Store open. Door de coronacrisis zijn het nochtans geen evidente tijden om een nieuwe zaak te starten. “Het zijn voor ons, en bij uitbreiding alle ondernemers, inderdaad uitdagende tijden”, bevestigt de ex-zangeres. “Maar we blijven verder investeren in ons verhaal. Na Antwerpen en Gent nu dus in Knokke." Eline De Munck lanceert deze zomer ook meteen een mooi extraatje: een limited edition ‘Knokke Le Zoute’-montuur. Het montuur is geïnspireerd op de ‘Place m’as-tu vu’. “Het Albertplein ligt niet zo ver van onze winkel en het is dé plek om met een zonnebril op je gezicht van een terrasje te genieten en te kijken naar iedereen die langsloopt (voorlopig is dat nog niet mogelijk door de heraanleg, red.). Wie doet dat nu niet graag. Het montuur verschijnt in één kleur en wordt in zeer lage oplage geproduceerd. First come first serve dus."