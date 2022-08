Elektrische scooters van eaSea Rider veroveren Knokke-Heist

Knokke-Heist 16-jarig meisje van verdrin­kings­dood gered in onbewaakte zone: "Zonder tussen­komst van de redders was dit fataal afgelopen”

In Knokke-Heist is woensdagnamiddag een 16-jarig meisje van de verdrinkingsdood gered. De tiener kwam in de problemen toen ze ging zwemmen in een onbewaakte zone. “Wanneer zullen de mensen eindelijk eens inzien dat de zee geen zwembad is?”, foetert An Beun van de Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.

3 augustus