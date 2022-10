Elektrische boilers helpen 57 gezinnen in omgeving HOOST-project tijdelijk uit de nood, maar daarmee zijn grootste zorgen niet voorbij: “Kijk zelf maar naar de schade”

Knokke Allerlaat­ste cocktails in legendari­sche bar in Knokke zijn geshaket: “En in 2023 openen we dan... The Pharmacy”

Het afscheid was pakkend, in cocktailbar The Pharmacy langs de Elisabethlaan in Knokke. Voor de gelegenheid gaf de voltallige familie Van Ongevalle er het beste van zichzelf. En nu: op naar volgend jaar. En naar The Pharmacy 2.0. “We zijn van plan om iets helemaal anders te doen.”

24 oktober