‘Ej me velo gezien!?’ is aan tiende editie toe: “Opvallen is in de prijzen vallen”

Knokke-HeistDe tiende editie van de campagne ‘Ej me velo gezien!?’ gaat van start. De lokale politie Damme/Knokke-Heist, gemeente Knokke-Heist en stad Damme slaan de handen in elkaar met de West-Vlaamse cartoonist Sé (alias voor Sebastiaan Geeraert) van SeZart om het initiatief vorm te geven.

“Ik zet graag mijn schouders onder deze campagne”, zegt Sé. “Ik ga zelf regelmatig met mijn zoontje met de fiets naar school, dus ik weet hoe belangrijk het is om goed gezien te worden in het verkeer. Zeker in deze periode. In een drukke (school)omgeving is het soms chaotisch. Als je dan goed opvalt, kan je ongevallen vermijden.”

Ej me velo gezien!?

De doelstelling van de campagne is duidelijk: jonge fietsers aanmoedigen om te rijden met een verkeersveilige fiets en goed zichtbaar te zijn in het verkeer. De fietsers die in orde zijn, ontvangen een leuk gadget. “Opvallen is in de prijzen vallen”, zegt Pieter-Jan Bode, voorzitter van de Knokke-Heistse jeugdraad. “Doe je een extra inspanning om goed zichtbaar te zijn, dan maak je kans op een leuke prijs.” Ej me velo gezien!? is een initiatief van de lokale politie Damme/ Knokke-Heist in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en stad Damme. Ook enkele inwoners en leerlingen van de lokale basisscholen zetten de komende weken hun schouders onder het initiatief via de sociale media.

Preventieve controles

Begin november hield de lokale politie al preventieve fietscontroles in de Damse en Knokke-Heistse basisscholen. Het politieteam controleerde in totaal 681 fietsen. Bijna een op de drie was niet verkeersveilig. Maar liefst 72 fietsen hadden geen of een defecte fietsverlichting. “Vooral koersfietsen en mountainbikes vormen een probleem”, zegt korpschef Steve Desmet. “Ouders vergeten vaak dat ook een sportieve fiets bij duisternis uitgerust moet zijn met verlichting en reflectoren.”

Burgemeester Piet De Groote gelooft in het nut van het initiatief. “Knokke-Heist is de fietsgemeente bij uitstek en met ons masterplan fiets maken we werk van een gemeente op maat van de fiets. We willen het fietsgebruik aanmoedigen en vergemakkelijken, maar dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren. Deze campagne draagt hiertoe bij, dus dat juichen we absoluut toe." Burgemeester Joachim Coens van Damme beaamt. “Samen met het promoten van de fiets is de aandacht voor de zichtbaarheid van de fietser in de donkere dagen belangrijk. Een goed werkend fietslicht, reflectoren en een fluohesje tijdens het woon-werk- en woon-schoolverkeer zijn geen overbodige luxe. Zorg dat de andere weggebruikers je zien, zo vermijden we ongevallen en menselijk leed.”

Vorige editie

Het politieteam controleerde tijdens de vorige editie 1.687 fietsers in het Damse en Knokke-Heistse verkeer. Vijftien procent liep tegen de lamp, omdat hun fiets niet verkeersveilig was. In totaal hadden 77 fietsen geen of een defect fietslicht. Deze fietsers kregen een waarschuwing en moesten hun fiets binnen de week in orde stellen.

