‘Een verbod op zonnepanelen om een waterbassin af te dekken? Wat een onzin!’

Knokke-Heist Appartemen­ten aan de kust worden niet langer duurder, al vormt Knok­ke-Heist de uitzonde­ring

Appartementen aan de kust worden niet langer duurder. In het laatste kwartaal van 2022 daalde de gemiddelde prijs van een flat in de kustgemeenten zelfs. Alleen in Knokke-Heist zit de kostprijs voor appartement wel nog in de lift. “Maar de voorbije jaren zitten zo vol verrassingen dat de situatie snel kan keren”, zegt Alex Dewulf van het gelijknamige immokantoor in Knokke-Heist.

7 februari