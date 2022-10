Een rally met 225 oldtimers zorgt voor veel uitstoot, maar ook daar denkt Zoute Grand Prix aan: “We planten dubbel zoveel bomen in de plaats”

Knokke-Heist Overzichts­ten­toon­stel­ling van Koen Vanmeche­len komt naar Knok­ke-Heist

De expo Cosmopolitan Renaissance van de gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen is vanaf eind oktober te bezoeken in Knokke-Heist. “Wil de mens samen met de wereld en de natuur overleven, dan heeft hij dringend nood aan een wedergeboorte”, aldus de kunstenaar. “Daarvoor mogen we gerust eens terugblikken op het verleden, zoals de Uomo Universale van de Renaissance.” Behalve in cultuurcentrum Scharpoord vind je ook werken van Vanmechelen in het Zwin.

4 oktober