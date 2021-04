Een middag op het strand in Knokke, waar tieners voor overlast zorgen: “Ze pissen en kakken in mijn douche: respectloos”

Dudzele/Zeebrugge Dertiger steekt man met mes in de keel omdat die avances had gemaakt bij z'n vriendin

12 april Een 36-jarige Bruggeling riskeert 40 maanden cel voor een steekpartij in Dudzele. Kevin V. viel een andere man aan met een mes en schroevendraaier, omdat die avances had gemaakt bij z'n vriendin. Het slachtoffer werd uiteindelijk in z'n keel gestoken, maar overleefde de aanval. “Qua strafblad en opgelopen esthetische schade is hij gewaagd aan mijn cliënt", pleitte de verdediging.