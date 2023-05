Een examen Nederlands als je dyslexie hebt: hoe ging dat voor Daphne?

OCMW verbouwt woning voor kwetsbaar gezin: “Dit is een goede uitvalsba­sis voor wie hier tijdelijk verblijft”

In de Vredestraat in Sint-Kruis is de renovatie van een gezinswoning opgeleverd. Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW Brugge, laat een gezin inhuizen in het pand.