Eddy (71), hét gezicht van La Réserve, overleden: “Net volgende week zouden we hem de renovatieplannen toelichten”

Knokke-Heist Mogelijk geen proces tegen man (54) die stiefvader (63) met hamer in coma sloeg: “Geestes­stoor­nis in oorzake­lijk verband met de feiten”

De veertiger die begin april zijn stiefvader met een hamer neersloeg, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer vrijdagmorgen. Uit het psychiatrisch verslag blijkt ondertussen dat hij ontoerekeningsvatbaar was en is. Een internering lijkt dan ook het gevolg te worden.

10 juni