Eddy (71), dé man achter meest exclusieve hotel aan de kust, overleden: “Zullen zijn levenswerk proberen laten verder bloeien”

Knokke-Heist Straks opnieuw padelfeest in Knokke: “We willen er echt gala van maken met glamour en gastrono­mie”

Padel is wereldwijd in opmars en dat is in België niet anders. Na het succes van de Brussels Padel Open, van 3 tot 8 mei in de Gare Maritime (Tour & Taxis), zal Knokke-Heist van 19 tot 21 augustus voor het tweede jaar op rij gastheer zijn voor ’s werelds beste padelspelers en -speelsters.

13 juni