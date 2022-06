Duizenden planten sieren vernieuwd Driehoeksplein in Knokke-Heist, met dank aan vermaard bloemenhuis: “Concept waar mensen langere tijd van genieten”

Burgemeester Piet De Groote (GBL) liet de voorbije maanden al verscheidene keren verstaan dat de pleinen in de kustgemeente een belangrijke rol spelen. “Ze vormen een ontmoetingsplaats voor de mensen", aldus De Groote. Het is dan ook weinig verrassend dat de jongste tijd enkele pleinen al werden heraangelegd en dat nu ook het Driehoeksplein onder handen werd genomen. Al is dat deze keer op een kunstige manier.

Spraakmakend kunstwerk

In openbaar uitpakken

Bij het bloemenhuis Daniel Ost zijn ze trots op het eindresultaat. “Voor de gelegenheid wilden we eens afstappen van onze gekende bloemendecoraties, en een concept creëren waar de mensen langere tijd van kunnen genieten”, zegt CEO Yann Callaert. “We zijn al vele jaren actief in tuinontwerp en -aanleg en dit was de ideale gelegenheid om daar ook eens in het openbaar mee uit te pakken. Knokke-Heist is een bruisende gemeente die het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein hoog in het vaandel draagt. We zijn trots dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.”