Duizenden planten sieren vernieuwd Driehoeksplein in Knokke-Heist: “Concept waar mensen langere tijd van kunnen genieten”

Wonen in de West-Vlaam­se polders? Dan is dit Durabrik-pro­ject in Moerkerke iets voor jou

Wie op zoek is naar een woning op een charmante locatie is bij Durabrik aan het juiste adres. Op de Middelburgsesteenweg in Moerkerke is het bouwbedrijf namelijk bezig met een prachtig woonproject in de polders. Ontdek hier waarom het jouw woondroom is.