Duits koppel steelt Rolex van 65-jarige in Knokke-Heist

Knokke-Heist Verwoesten­de brand legt tuinbouwbe­drijf van Henk in as: “Er was geen blussen meer aan...”

6 april Een verwoestende brand heeft dinsdagmiddag drie bedrijven bijna volledig in de as gelegd op bedrijventerrein ‘t Walletje in Knokke-Heist. Gewonden vielen er niet, maar de ravage is wel enorm. Het industrieterrein was de hele namiddag afgesloten. Verschillende buurtbewoners moesten preventief geëvacueerd worden. “Mijn dochters merkten de brand op, maar toen stonden ze al voor een vlammenzee”, zucht Henk Warnier van het getroffen tuinbouwbedrijf.