“Druk? Ja, maar verre van een overrompeling”: beachbars in Knokke-Heist wijten ‘gewone drukte’ aan hoge brandstofprijzen

Een ijsje likken aan een van de vele kramen op de zeedijk of een go-cart huren voor een uurtje rijplezier: het eerste zomerse weekend van 2022 had het allemaal in petto. De kuststeden profiteren dan altijd mee. Ook de beachbars zaten goed vol afgelopen weekend: een drankje of een hapje bij zoveel zon en zonder al te veel wind: meer hebben de kustgangers doorgaans niet nodig om zich gelukkig te voelen.

Geen grote massa

“We kunnen niet klagen, het was gezellig druk in Knokke-Heist”, beaamt Frederik Torresan van strandbar Pura Vida. Hij is ook voorzitter van de baigneurs in zijn badstad. “Al hadden we er net iets meer van verwacht. Zo'n weekends zijn toch nog altijd schaars in ons land. Dan hoop je als handelaar altijd een beetje op een absolute topdag. Dat was het niet. Druk, dat wel. Maar geen overrompeling.” Dezelfde conclusie trekt Benjamin van Siësta Beach. “We hadden natuurlijk al wat drukke dagen tijdens de paasvakantie. Dat was erg fijn na corona. Zaterdag en zondag zat ons terras vol, maar het was zeker geen grote massa. Maar alles wordt duurder, dus het zou wel eens daarmee te maken kunnen hebben.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Frederik Torresan had iets meer verwacht van het zomerse weekend. © Benny Proot

Coronajaren

Dat denkt Torresan ook: “De brandstofprijzen houden de dagjestoerist misschien wat meer thuis. Al moet ik zeggen dat de mensen die hier wel zitten, wel goed besteden. Ik hoor ook van veel klanten dat ze in het buitenland zitten. Veel mensen hebben tijdens de coronajaren reizen moeten uitstellen en zijn die nu massaal aan het inhalen. Maar ook die brandstofprijzen gaan de hoogte in. Het zou dus kunnen dat de kust daar onrechtstreeks binnenkort weer van profiteert.”

“Nog geen zomer”

Dat hopen ze alvast in Knokke-Heist. “De staycation was nog nooit zo populair als de voorbije jaren", reageert klant Lisa Dubonchet. “Wij zijn ook vaker dan vroeger naar het strand gekomen. Maar voor dit jaar staan er wat meer reisjes gepland en zullen we onze eigen Belgische kust dus af en toe links laten liggen. Dat is ergens toch normaal.” De baigneurs maken zich in elk geval geen zorgen. Ze zijn al blij dat ze na al die coronaperikelen in 2022 weer normaal kunnen werken. “Het is bovendien nog geen zomer, hé”, besluit Torresan. “Het moet eigenlijk nog allemaal op gang komen. We hebben er dus wel alle vertrouwen in.”

LEES OOK:

Volledig scherm Op het strand zelf was het verre van druk. © Benny Proot

Volledig scherm Genieten van het zonnetje. © Benny Proot

Volledig scherm Met hele gezin op de billenkar. © Benny Proot

Volledig scherm Genieten van het zonnetje. © Benny Proot