Driehonderd leerlingen leggen fietsexamen af in Damme en Knokke-Heist

De zesdejaars van alle basisscholen in Damme en Knokke-Heist legden de voorbije weken het Grote Fietsexamen af. In totaal sleepten 253 van de 308 leerlingen een gouden fietsbrevet in de wacht. Er werkten ook een 90-tal vrijwilligers mee aan het examen.