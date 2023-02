Drie minderjarige jongens aangehouden voor vernieling voertuig in 's-Heerenhoek

Actieco­mité vecht bouw van twee giganti­sche windmolens naast afrit A11 aan

Een actiecomité verzet zich tegen de komst van twee grote windmolens naast de A11 in Westkapelle. Windmolenproducent Storm heeft een aanvraag ingediend om twee windturbines te plaatsen in het landelijke gebied. “Het is geen discussie voor of tegen windenergie. De vraag is of dit de juiste locatie is", zegt Lien Delombaerde van het actiecomité.