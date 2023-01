Dolle achtervolging bleek niet genoeg om kunstwerk van 2,2 miljoen euro te redden: “Jammer, maar voor Arne Quinze zelf is het hoofdstuk afgesloten”

Knokke-HeistVier minuten: meer had een kunstdief in 2018 niet nodig om een gouden kunstwerk ter waarde van 2,2 miljoen euro te stelen uit een kunstgalerij in Knokke-Heist. De dief was op camerabeelden te zien en werd nog even achtervolgd door de politie, maar verdween nadien met de noorderzon. Bijna vijf jaar later is het onderzoek is nu afgerond, zonder resultaat. Een reconstructie van de misschien wel perfecte kunstroof.