Dokkoon (38), van arm meisje in Thailand tot nieuwe sterrenchef in België: “Ik heb alles geleerd van mijn oma in de jungle”

Knokke-HeistVan een verrassing gesproken: Michelin bekroont het Thais restaurant Boo Raan in Knokke-Heist met een Michelinster. De tranen van geluk vloeien over de wangen van Dokkoon Kapueak (38). Ze groeide op in Thailand, gaf massages in Knokke en mag zich nu sterrenchef noemen. “Ik kan het niet geloven", zegt ze.

Het verhaal van Dokkoon Kapueak is méér dan speciaal. De Thaise vrouw groeide op in de jungle van Thailand, in Ubon Ratchathani. Dat is in het noordoosten, vlak bij Laos. Ze woonde er op het platteland bij haar ouders. Zelf leefden ze van de kippen op het erf en de groenten en fruit in het wild. Ook oma woonde mee in. Ze zou dé inspiratiebron van Dokkoon worden. “Ik heb jaren zo geleefd”, vertelt de Thaise vrouw, die ruim tien jaar geleden dankzij haar tante in Knokke belandde.

Cursus Thaise massage

“Mijn tante had hier een massagesalon en was getrouwd met een Belg. Mijn leven zou volledig veranderen. Ze was ervan overtuigd dat ik hier meer geld zou kunnen verdienen voor de familie. Ik volgde een cursus Thaise massage en leerde hier Patrick Delanghe kennen.” Patrick leerde op zijn beurt de kooktalenten van Dokkoon kennen en ze kwam in contact met Christophe Van den Berghe van sterrenzaak Le Jardin in Knokke-Heist. Daar leerde ze de kneepjes van het vak.

Quote Koken is de hobby van de hele familie. Maar de recepten haal ik nog van mijn oma in de jungle. Die tover ik nu hier op tafel Dokkoon Dapueak, kersvers sterrenchef

De Thaise opende daarna samen met Patrick Delanghe (55) bijna vijf jaar geleden haar eerste restaurant. Ook al betekent Boo Raan ‘volgens de traditie’, het interieur is toch eerder eigentijds, strak Europees. “We werkten eerst vooral in de evenementensector”, zeggen ze. “Gaandeweg is het idee gegroeid om een eigen zaak te starten. Boo Raan is een traditioneel Thais restaurant, maar dan niet met een oubollig interieur. We kiezen voor een moderne zaak, met een warm interieur. De Thaise keuken kenmerkt zich door de keuze voor vork en lepel. Er zijn geen voor- of hoofdgerechten. Alles komt op tafel en gasten kunnen gerechten delen.”

Aziatische chef van het jaar

De inspiratie haalt Dokkoon uit haar jeugd. “Koken is de hobby van de hele familie", vertelt ze. “Maar de recepten haal ik nog van mijn oma in de jungle. Die tover ik nu hier op tafel.” In 2018 werd Dokkoon Kapueak al eens bekroond met de titel van ‘Aziatische chef van het jaar’ door Gault & Millau. En nu komt daar een Michelinster bij. “Ik heb al vaak gedacht dat ik droom”, zegt ze geëmotioneerd. “Dit is zo onverwacht. Dit had ik helemaal niet zien aankomen.” Ook haar partner Patrick is verrast. “Het is niet zo dat er plots van alles verandert. We zullen blijven doen waar we goed in zijn. Een ster brengt wel wat druk met zich mee, maar deze ervaring is toch vooral uniek.”

In Boo Raan werd maandag alvast een flesje gekraakt. “We hopen dit zo snel met onze klanten te kunnen vieren", besluiten ze.

Volledig scherm Thias restaurant Boo Raan ligt in de Edward Verheyestraat in Knokke-Heist. © Benny Proot

Volledig scherm Ook al betekent Boo Raan ‘volgens de traditie’, het interieur is toch eerder eigentijds. © Mathias Mariën