Dode schapen op Breskense dijk verwaarloosd of aan ziekte bezweken? Ook politie weet het nog niet

Op Facebookpagina’s waarin Duitse toeristen elkaar tips geven over vakantie vieren in Breskens, gaat het al een week over heel wat anders dan ijssalons en leuke strandjes. Er wordt alleen nog gesproken over, volgens de bezoekers, ernstig verwaarloosde schapen en lammeren aan de Duivelshoekseweg op de dijk tussen ‘apenrots’ Port Scaldis in Breskens en buurtschap Nummer Een. Volgens een aantal bezoekers van de pagina creperen dieren van de dorst. De politie kreeg tussen maandag en donderdag diverse meldingen over vier dode schapen, bevestigt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.