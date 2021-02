Dochter van Lea (69) wil vier agenten veroordeeld zien nadat haar mama zelfmoord pleegde in politiecel: “Ik dacht dat ze in veilige handen was, maar dat bleek niet zo”

Knokke-Heist Villa in Knokke kopen? Aanbod wordt steeds kleiner

21 januari Het luxevastgoed in Knokke scheert hoge toppen. Na de lockdown is de vraag alleen nog maar gestegen. Niet alleen in de mondaine badplaats, maar bij uitbreiding aan de hele kust. “Het gaat hard. Dat blijkt ook uit de notarisbarometer”, zegt Anthony Wittesaele, zelf notaris en schepen in Knokke-Heist.