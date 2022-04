Diverse verkeersmaatregelen tijdens ENGIE Knokke Run

De Sint-Jorisstraat en De Klerckstraat, tussen de Sint-Jorisstraat en Duivenlaan, zijn van 09.30 tot 13.30 uur niet toegankelijk voor het verkeer.

De Jan Devischstraat is niet bereikbaar tussen de Smedenstraat, Kragendijk en Graaf Jansdijk tot na de start van de laatste wedstrijd. Er is enkel plaatselijk verkeer toegestaan tussen het Witte Duivenhof en de Graaf Jansdijk.

Het Zwin, het Zoute en de Oosthoek zijn niet bereikbaar via de Hazegrasstraat. Er is een omleiding voorzien via het centrum van Knokke en de Zoutelaan. In de Zoutelaan is verkeer toegelaten in beide richtingen.

Het Oosthoekplein is bereikbaar vanuit de Zoutelaan. Er is een parkeerverbod van kracht aan de westzijde van het plein om de klanten van de handelszaken toe te laten hun boodschappen te doen. Via het Fort St.-Pol en de Spaanselaan is het mogelijk om terug te rijden naar de Zoutelaan.

Tijdens de wedstrijden van 10 en 21 kilometer is in de Bronlaan, tussen de Astridlaan en Zoutelaan, enkel verkeer mogelijk in de richting van de Zoutelaan. De Bronlaan is tussen de Astridlaan en Noordzeelaan bereikbaar via de Astridlaan én tussen de Noordzeelaan en Zoutelaan vanuit de Noordzeelaan. Ook het Zwin is bereikbaar via de omleiding Noordzeelaan.

In verschillende straten is een parkeerverbod van kracht. Plaats je wagen bij voorkeur in de omgeving van het station en Duinenwater. Wil je de parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van het sportevent vermijden? Maak optimaal gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet. Het station ligt op wandelafstand van de start- en aankomstzone.

Voor meer info over de parcours: www.sport.be/runningtour/knokkerun/nl.