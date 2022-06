Dit zijn dé tien beachbars waar je deze zomer moet geweest zijn: Met het zand tussen de tenen genieten van gin-tonic of glas rosé, van Knokke-Heist tot De Panne

Knokke-Heist REEKS. De zomer van Knok­ke-Heist in 10 onmisbare tips: bezoek gratis de hoogmis van de paarden­sport of geniet van vuurwerk­spek­ta­kel

Het mondaine Knokke le Zoute of het volkse Heist? Knokke-Heist leeft bij alle lagen van de bevolking. Of je nu wil verpozen in een hippe beachbar waar je de kans hebt om (inter)nationale sterren tegen het lijf te lopen of een uitstap plant met de kids: de kustgemeente heeft voor ieder wat te bieden. Wat te denken van het Cartoonfestival? Een Art Tour? Of paardensport op het allerhoogste niveau? Knokke-Heist is veel meer dan zon, zee en strand. En ook op gastronomisch vlak heeft Knokke-Heist heel wat te bieden. Want wist je dat het beste Italiaanse restaurant buiten Europa ‘gewoon’ in Knokke ligt? Wij doken in het aanbod en bundelen tien tips voor de zomer van 2022.

