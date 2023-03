Dit zijn de beste voorlezers van Zeeuws-Vlaanderen

Alberta (75) probeert al maanden honderden stukken van enorm tegelta­bleau ineen te puzzelen: “Dit is een kunstschat om te koesteren”

Het was ooit een pronkstuk van Villa des Nids langs de zeedijk in Blankenberge, maar in 2002 sloeg het noodlot toe. Tijdens de sloop van het gebouw sneuvelde het prachtige tegeltableau. De brokstukken werden naar het stadsdepot in Blankenberge gebracht, tot Alberta Van Asbroeck (75) een foto in handen kreeg. Haar ultieme doel: het waardevolle stuk erfgoed reconstrueren. Wij gingen kijken hoe ver de werkzaamheden ondertussen staan.