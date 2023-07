Dit wordt de Zoute Grand Prix 2023 in Knokke: “Iedereen verwacht dat er opnieuw records sneuvelen”

VAREN IN VLAANDEREN. Maak kennis met dé zomerhype, die zelfs koning Filip kon strikken: “Je zweeft letterlijk boven de zee”

Wingfoilen is ‘nieuw’, fun en zeer toegankelijk voor beginnende watersporters. Volgens kenners is de sport aan een enorme opmars bezig deze zomer. Maar wat is het nu precies? Kan je het makkelijk leren? We vragen het aan hofleverancier Frank Vanleenhove van Surfers Paradise in Knokke-Heist. “Voor wie minder geduld heeft, is er één alternatief.”