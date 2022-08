Dit valt er te beleven náást het terrein tijdens wereldrecordpoging padel spelen

TCD Duinbergen heeft een uitgebreid en aantrekkelijk programma met randanimatie uitgewerkt zodat jong en oud ruimschoots aan hun trekken komen tijdens de recordpoging. Zo is er op zaterdag vanaf 12.30 uur de Padel World Record BBQ. Van 13.30 tot 16.30 uur is er kidspadel en animatie voor jongeren vanaf 8 jaar. Terzelfdertijd kun je ook deelnemen aan de TCD Container Cup. Dames, heren en kids van 8 tot 14 jaar kunnen zich met elkaar meten in 7 verschillende sport- en fitnessdisciplines. Om 20 uur is er de blacklight party waar lokale dj’s tot 3 uur voor de nodige muzikale sfeer zorgen. Van 23 tot 4 uur in de morgen krijg je ook uitzonderlijk de gelegenheid om in fluo-outfit een partijtje blacklight padel te spelen.