Dit valt er deze zomer te beleven in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist: van een themawandeling tot unieke fototentoonstelling

Knokke-HeistDeze zomer pakt het Zwin Natuur Park uit met een aantal nieuwe activiteiten voor het ruime publiek. Bezoekers kunnen aansluiten bij verschillende themawandelingen over de vogels, planten en de getijdenwerking van het bijzondere natuurgebied of kiezen voor een ontspannende gezinswandeling met speelse opdrachten. Daarnaast zijn er ook heel wat activiteiten in het park op het huttenparcours en is de wereldvermaarde fotografietentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’ te bezoeken. Ook de kleinsten worden niet vergeten: voor hen zijn er knutselactiviteiten, een voorleesverhaal en een zoektocht. Een overzicht.