Dievenbende slaat 48 keer toe in dure kledingzaken en riskeert tot 5 jaar cel: "In notitieboekje werd alles nauwkeurig bijgehouden”

Zelfs tweede­hands nog vlot 200.000 euro waard: pop-up verkoopt een van exclusief­ste handtassen ter wereld

“Welkom in mijn paradijs.” In Lotte Louise, de pop-upwinkel van zaakvoerster Stéphanie Louise Lotte (53) in Knokke, worden tientallen handtassen, juwelen en kledij van de bekendste luxemerken te koop aangeboden. Alle artikels hebben één ding gemeen... Ze zijn tweedehands. Het paradepaardje is de Hermès Himalaya Kelly 28 waarvan de waarde op het internet geschat wordt boven 200.000 dollar. Er worden er dan ook maar twee per jaar van gemaakt.