Dievenbende die dure Range Rovers uitkoos, krijgt celstraffen tot 36 maanden

Knokke/Zaventem/Tervuren/AntwerpenDrie Moldaviërs hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 36 maanden gekregen voor hun aandeel in een bende die betrokken was bij autodiefstallen. Ze maakten in België vijf dure Range Rovers buit, maar sloegen ook toe in het Groothertogdom Luxemburg. Een Moldavisch koppel werd vrijgesproken.

Het onderzoek ging van start toen op 18 mei vorig jaar een Range Rover Sport gestolen werd in Knokke. De politie kon het voertuig snel lokaliseren en zette de achtervolging in. De wagen crashte uiteindelijk op de afrit van de E34 in Moerbeke-Waas. De bestuurder zette het op een lopen, maar kon uiteindelijk in een gracht worden aangetroffen. Het bleek om de Moldaviër Vasile B. (28) te gaan. De man verklaarde dat hij naar Knokke gebracht was door z’n landgenoot Ruslan M. (26). Die laatste had de Range Rover gestolen en de sleutels vervolgens aan hem overhandigd.

Software

De speurders ontdekten dat B. en M. naar Knokke gereden waren in een Toyota Corolla met Nederlandse nummerplaat. De wagen stond op naam van de Moldaviër Valeriu P. (30). Hij en z’n vriendin Cristiana P. (21) woonden in Aarschot. Tijdens een huiszoeking in de woning van het koppel konden Vasile B. en Ruslan M. volgens het parket worden gearresteerd. P. en P. werden dan weer opgepakt tijdens een huiszoeking in Huldenberg. In een appartement in Molenbeek, waar B. en M. zouden verbleven hebben, werd een laptop aangetroffen met software om voertuigen te kraken. Ook in Aarschot trof de politie dergelijke apparatuur aan.

Luxemburg

Tijdens het verdere onderzoek konden nog vier andere autodiefstallen gelinkt worden aan de bende. Op 26 maart vorig jaar maakten Vasile B. en een onbekende man een Range Rover buit in Tervuren. Samen met Ruslan M. was de man ook verantwoordelijk voor gelijkaardige diefstallen op 11 en 12 mei in Zaventem en Antwerpen. Ruslan M. sloeg op 15 maart ook toe in Kraainem. Verder kon de man ook gelinkt worden aan de diefstal van een Range Rover in het Groothertogdom Luxemburg. Dat feit pleegde hij samen met de Moldaviër Anton U. (34), al stonden ze voor dat feit in Brugge niet terecht.

Ruslan M. was volgens het parket de leider van de bende, al ontkende hij dat zelf met klem. De rechter oordeelde dinsdagmorgen echter anders en legde de man 36 maanden effectief op. Vasile B. kreeg 2 jaar cel met uitstel, terwijl Anton U. tot een jaar cel met uitstel werd veroordeeld. De rechtbank achtte het niet bewezen dat Valeriu P. en Cristiana P. deel uitmaakten van de bende en sprak het koppel dan ook vrij.

