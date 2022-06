Dieven rukken oorbellen van bejaarde vrouw af en krijgen tot 2 jaar cel

Het slachtoffer stapte op 19 juni 2020 het appartementsgebouw in Knokke-Heist buiten waar ze woonde. In een steegje werd ze plots langs achteren benaderd door Iman B. (28) en Chokri J. (37). Het koppel rukte de oorringen van de bejaarde vrouw af en nam de benen. Getuigen zagen alles gebeuren en zetten de achtervolging in. B. en J. moesten hun buit zo uiteindelijk weggooien.

Op basis van camerabeelden en telefonieonderzoek konden de speurders beide beklaagden identificeren. Pas een jaar later kon de Spaanse vrouw gearresteerd worden na een klacht over bedreigingen met een mes. B. ontkende echter elke betrokkenheid en mocht beschikken. Zij en haar vriend stonden ook nog terecht voor een diefstal in een winkel in Oostende. Ze probeerden er een schroevendraaier en mes te stelen, maar werden betrapt. B. en J. kwamen niet opdagen voor hun proces. De man kon zelfs nooit verhoord worden over de feiten in Knokke. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 2 jaar effectief. Z’n vriendin kreeg 18 maanden opgelegd.