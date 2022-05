Dieven riskeren effectieve celstraf voor brutale diefstal van oorringen bejaarde vrouw (86)

Knokke-Heist BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer start de renovatie van Casino-Kur­saal? En hoe wil men de kustgemeen­te betaalbaar houden voor jonge gezinnen?

De bestuursperiode is ruim halfweg, tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 gesteld werden? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Knokke-Heist, waar het overlijden van burgemeester Leopold Lippens een schokgolf teweegbracht. Maar dat betekent niet dat ze in de kustgemeente bij de pakken blijven zitten. Integendeel, opvolger Piet De Groote is vastberaden het werk van Lippens verder te zetten mét eigen accenten. Hoe zit het met de beloofde realisaties? En wat ligt er nog op de plank? Een gesprek over veiligheid, het Casino, betaalbaar wonen, ondernemen in Knokke-Heist en de toekomst van de evenementen.

10 mei