Dief wil ‘MacGyver-gewijs’ quad stelen, maar valt in slaap

Zeebrugge Zes kunstwer­ken maken kans om hét herken­nings­punt van Zeebrugge te worden (en u kan er uw mening over geven)

Er zijn nog zes kunstenaars en evenveel kunstwerken in de running voor de felbegeerde plek op de rotonde van de Baron De Maerelaan, als hét herkenningspunt bij het binnenrijden van Zeebrugge. In 2024 moet daar een kunstwerk de bezoeker welkom heten aan de badplaats. “Het potentieel is vandaag onderbenut, een kunstwerk zal daar verandering in brengen”, meent schepen van Zeebrugge Mieke Hoste.

25 oktober