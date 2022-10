Deze mobilhome van 1,2 miljoen euro is meer een jacht op wielen, inclusief parkeergarage, en je kan hem dit weekend uitzonderlijk zien in Knokke: “Ons doelpubliek heeft geen last van de energiecrisis”

Knokke-HeistEen mobilhome zo groot dat je er je wagen in kunt parkeren: wie 1,2 miljoen euro, exclusief btw welteverstaan, te veel heeft, kan zich zo’n ‘jacht op wielen’ aanschaffen bij het Hongaarse Dembell Motorhomes. Dit weekend is de motorhome voor de happy few voor het eerst in België te bewonderen, tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. Wij gingen al eens een kijkje nemen.