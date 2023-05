Deze maand extra controles op sandwichborden en afmetingen van terrassen in Knokke-Heist: “Stelden veel overtredingen vast”

Voorlopig geen nieuwe ‘torens’ meer mogelijk: Knok­ke-Heist trekt streep door bouwnota’s na woelige week

Wie tegen toekomstige ‘torens’ en andere hoogbouw is in Knokke-Heist, kan een eerste keer opgelucht ademhalen. Het gemeentebestuur wil namelijk de Vista- en Hoogbouwnota’s opheffen. Daar werden verschillende sites aangeduid waar wél nog hoogbouw kon, maar die vervallen dus. Het is voorlopig het eindpunt van een wel erg woelige politieke week.