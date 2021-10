De meest exclusieve wagens ter wereld spot je deze week in Knokke-Heist: “Alle topmerken onder één dak in een prachtig decor”

Na anderhalf jaar heropenen discothe­ken en nachtclubs de deuren: ontdek hier onze elf tips voor dansfana­ten in West-Vlaanderen

30 september Ze hebben het langst moeten wachten, de uitbaters van discotheken en nachtclubs in Vlaanderen. Liefst anderhalf jaar bleven hun deuren door de coronacrisis dichtgetimmerd. Maar daar komt nu, vanaf 1 oktober, gelukkig een einde aan. Is de knaldrang ook bij u groot? Waar kan u in uw buurt terecht voor de eerste techno- of andere deuntjes? Wij selecteerden elf discotheken in de kustprovincie waar u dit weekend kan feesten.