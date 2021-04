De cijfers achter de feestende jongeren in Knokke: politie stelt ruim 260 pv’s op tijdens paaspauze

Knokke-Heist “Je kinderen dumpen in een tweede verblijf, blijkbaar is dat normaal”: toerisme­sche­pen hekelt rol van ouders in problemen met jongeren in Knok­ke-Heist

18 april “Er zijn mensen die hun levenswerk zien verloren gaan door de maatregelen, natuurlijk is het dan verschrikkelijk om zo’n beelden te zien. Maar we kunnen die jongeren onmogelijk één voor één bij hun nekvel pakken en thuis afzetten. Ach, blijkbaar is het voor die ouders normaal om de kinderen te dumpen in hun tweede verblijf.” Volgens toerismeschepen Anthony Wittesaele (GBL) ligt de grootste oorzaak van de aanhoudende problemen met jongeren in Knokke-Heist bij hun opvoeding. Het gemeentebestuur heeft ook een duidelijke boodschap voor de getroffen strandbarhouders en de lokale bevolking.